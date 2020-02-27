رئيس وزراء اليابان يدعو لإغلاق المدارس مؤقتا بسبب كورونا

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإغلاق المدارس مؤقتا بسبب فيروس كورونا.
وذكرت السفارة اليابانية في أولان باتور في وقت سابق إن الحكومة المنغولية ستحظر دخول المواطنين الأجانب الذين كانوا في اليابان أو كوريا الجنوبية أو إيطاليا خلال الـ14 يوما السابقة، وذلك اعتبارا من يوم غد، مشيرة الى أنه تم إبلاغ المواطنين اليابانيين في منغوليا بهذا الأمر.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".
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