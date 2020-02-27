رئيس وزراء اليابان يدعو لإغلاق المدارس مؤقتا بسبب كورونا

دعا رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​ لإغلاق ​المدارس​ مؤقتا بسبب ​فيروس كورونا​.

وذكرت السفارة اليابانية في أولان باتور في وقت سابق إن الحكومة المنغولية ستحظر دخول المواطنين الأجانب الذين كانوا في اليابان أو ​كوريا الجنوبية​ أو إيطاليا خلال الـ14 يوما السابقة، وذلك اعتبارا من يوم غد، مشيرة الى أنه تم إبلاغ المواطنين اليابانيين في منغوليا بهذا الأمر.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب ​الحيوانات​ والبشر، ويسبب مجموعة من ​الأمراض​ التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة ​الشرق الأوسط​ التنفسية "ميرس".