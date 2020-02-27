ميقاتي التقى السفير الصيني ورئيس بلدية طرابلس

التقى رئيس ​الحكومة​ الأسبق النائب ​نجيب ميقاتي​ سفير الصين في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​ في دارته في طرابلس وعرض معه العلاقات بين البلدين.

كما إستقبل رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​ بحضور الصيدلي عبدالحميد كريمة عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الصحية فيه وذلك للبحث في أمور المدينة وأهمها موضوع " ​فيروس كورونا​" وكيفية الاستعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من انتشاره.

وتم الاتفاق على التعاون للقيام بحملة توعية مشتركة بين ​البلدية​ و"مستوصفات العزم" المنتشرة في ​مدينة طرابلس​ ووضعها بتصرف البلدية، لارشاد المواطنين وتلافي خطر اصابتهم بهذا الفيروس.

كما عقد اجتماعات مكثفة بين المسؤولين في البلدية و​القطاع الصحي​ في "​جمعية العزم والسعادة​ الاجتماعي لمتابعة هذا الموضوع وتأمين ما يلزم من كمامات ومواد تعقيم وإجراء الفحوصات وتقديم ​الأدوية​ عند الضرورة.

كما تطرق البحث الى موضوع تزفيت شوارع المدينة لا سيما الداخلية منها والاسراع بانجاز هذا المشروع.