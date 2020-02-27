ميقاتي التقى السفير الصيني ورئيس بلدية طرابلس

التقى رئيس الحكومة الأسبق النائب نجيب ميقاتي سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان في دارته في طرابلس وعرض معه العلاقات بين البلدين.
كما إستقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق بحضور الصيدلي عبدالحميد كريمة عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الصحية فيه وذلك للبحث في أمور المدينة وأهمها موضوع " فيروس كورونا" وكيفية الاستعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من انتشاره.
وتم الاتفاق على التعاون للقيام بحملة توعية مشتركة بين البلدية و"مستوصفات العزم" المنتشرة في مدينة طرابلس ووضعها بتصرف البلدية، لارشاد المواطنين وتلافي خطر اصابتهم بهذا الفيروس.
كما عقد اجتماعات مكثفة بين المسؤولين في البلدية والقطاع الصحي في "جمعية العزم والسعادة الاجتماعي لمتابعة هذا الموضوع وتأمين ما يلزم من كمامات ومواد تعقيم وإجراء الفحوصات وتقديم الأدوية عند الضرورة.
كما تطرق البحث الى موضوع تزفيت شوارع المدينة لا سيما الداخلية منها والاسراع بانجاز هذا المشروع.
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