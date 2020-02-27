ذكرت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​، أنّ "عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ قدّم اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء محميّة طبيعيّة باسم محميّة ​مرج بسري​، وشرَح أسباب هذا الإقتراح، خصوصًا أنّه أُنشئ في ​لبنان​ محميات طبيعيّة ساهمت في تعزيز الطبيعة وحمايتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عبدالله تقدم باقتراح قانون لإنشاء محمية طبيعية باسم محمية مرج بسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.