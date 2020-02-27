أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان أنه "اعتباراً من تاريخ 02/03/2020، يمكن للمواطنين اللبنانيين تقديم طلبات إبدال جوازات سفرهم البيومترية عبر شركة ​ليبان بوست​، كما يمكنهم عند تقديم طلب ​جواز سفر​ في المركز الاقليمي الاستفادة من خدمة استلام الجواز عبر الشركة المذكورة في حال رغبوا بذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: إعتبارا من 2 آذار يمكن تقديم طلبات إبدال جوازات السفر عبر "ليبان بوست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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