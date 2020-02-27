وزير الصحة: لا حاجة لإقفال المدارس حتى الآن ببعلبك ولن نسكت عن أي حالة إصابة جديدة بالكورونا

أكّد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، "السيطرة حتّى الآن على "​فيروس كورونا​" في ​لبنان​، وأنّ لا حاجة لإقفال المدارس حتّى الآن في مدينة ​بعلبك​، بعد التداول مع وزير التربية والتعليم العالي ليل أمس مطوّلًا"، داعيًا كلّ الّذين يأتون من بلاد موبوءة أن "يلتزموا بالحجر الصحي في المنزل حمايةً لهم ولعائلاتهم".

وركّز خلال جولته على مدارس المهدي في بعلبك للإطلاع على كيفيّة تطبيق الإجراءات الضروريّة للوقاية في المدارس من انتشار "فيروس كورونا" المستجد، على أنّ "هناك كلامًا مبالغًا فيه في الإعلام عن عدد الحالات، ولن نسكت عن أي حالة تظهر بناءً على تحاليل مخبريّة مؤكّدة".

وشدّد حسن على أنّ "الوزارة تعمل بتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للحدّ من انتشار هذا الفيروس"، داعيًا كلّ من يظهر عليه عوارض بهذا المرض، أن "ينتقل فورًا إلى الجناح المخصّص في ​مستشفى بيروت الحكومي​".