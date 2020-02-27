روكز تقدم باقتراح قانون لحظر التنازل عن سندات اليوروبوند بالعملة الأجنبية موقتا لجهات أجنبية

لفت النائب ​شامل روكز​ إلى أنّ "في الظروف المفصليّة، الوطن بحاجة إلى أخلاقيّات عالية"، مركّزًا على أنّه "حين يبدي البعض مكاسبه الضيقة على مصلحة الوطن، لا بدّ من قانون يلجم التمادي".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "عليه، تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر يحظر على كلّ شخص طبيعي أو معنوي لبناني حائز على سندات "يوروبوند" بعملة أجنبيّة، التنازل عنها لأي شخص طبيعي أو معنوي أجنبي".