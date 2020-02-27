الحركة البيئية: تقدمنا بشكوى حول التعديات على جبل نهر الكلب

أفادت "الحركة البيئية ال​لبنان​ية" في بيان أنها تقدمت بتاريخ 24 شباط 2020 بشكوى أمام ​وزارة البيئة​ و​وزارة الثقافة​ و​التعليم العالي​ حول التعديات والانتهاكات التي يتعرض لها جبل ​نهر الكلب​ الأثري إذ أن الأعمال الجارية في الموقع هي مخالفة للقوانين اللبنانية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوصف بالإنتهاك الصارخ والموصوف لأحد أهم المواقع التاريخية في لبنان والمنطقة".

وأملت الحركة من "الوزارتين المعنيتين اتخاذ الاجراءات السريعة الآيلة إلى حماية الموقع المذكور وإنقاذه من أعمال التخريب والتشويه قبل فوات الأوان وفقدان فرصة إدراجه على لائحة التراث العالمي لليونيسكو".