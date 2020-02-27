النشرة: بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة الأربعاء لدرس عدد من مشاريع القوانين

ذكرت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​، أنّ "رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ دعا ​اللجان النيابية​ إلى جلسة مشتركة تُعقد يوم الأربعاء المقبل، لدرس مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقيّة قرض بين ​لبنان​ والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وللمساهمة في تمويل مرافق ​الصرف الصحي​ في حوضي ​نهر الليطاني​ الشمالي والأوسط، بالإضافة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تفعيل الإلتزام الضريبي، واقتراح قانون الشراء العام في لبنان".

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