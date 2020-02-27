حمدان: بترول وغاز لبنان للناس مش للوسواس الخناس

لفت أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ إلى ان "بترول وغاز ​لبنان​ للناس مش للوسواس الخناس جماعة النهب واللطش المذهبيين والطوائفجيين نواطير الكاز و ​الغاز​ الفاسدين والمفسدين". وقال: " ردوا اموال الناس و معاشاتهم المنهوبة بالبنوك وتعويضات تقاعدهم وجني عمرهم". وأضاف "ما تبيعونا حكي بالبحر و تعمرولنا قصور وهمية ب​إسبانيا​ و​ايطاليا​ وانتم تملكون القصور الحقيقية هناك مع زوجاتكم وأولادكم واخواتكم واخوانكم".

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