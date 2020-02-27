وفد من "نورج" زار المفتي دريان وعرض لأهداف الجمعية ونشاطاتها

قام وفد من جمعيّة "نورج" بزيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​، حيث عرض ​فؤاد أبو ناضر​ لأهداف الجمعيّة ونشاطاتها الهادفة إلى إنماء المناطق الريفيّة.

كما أطلعه على ما قامت به الجمعيّة من تواصل مع كلّ المكوّنات اللبنانيّة بغية التخفيف من الإحتقان فيما بينها، على اثر الخلافات الّتي ظهرت مؤخّرًا خلال التجمّعات الإحتجاجيّة.

وقد أثنى المفتي دريان على عمل الجمعيّة، وأبدى دعمه لهذا المسعى التوافقي.