اشار وزير الصحة ​حمد حسن​ في تصريح له خلال جولة على نقطة ​المصنع​ الحدودية، الى انه لم تسجل حالات اصابة ب​فيروس كورونا​ في هذه النقطة، موضحا بأن الحالة الثانية هي حالة عدوة من صديقتها، والمجتمع يجب ان يلتزم ب​الوقاية​ الشخصية. واكد ان كل عملنا سيكون بالتنسيق مع وزارتي الاعلام والتربية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: الاصابة الثانية بالكورونا هي عدوة وعليه يجب الالتزام بالوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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