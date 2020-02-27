مخزومي: يخافون فتح ملفات الميزانيات خشية انكشاف الصفقات والتهريبات

لفت النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "طلبوا مشورة صندوق الدولي، وعندما عرفوا ان ​صندوق النقد​ لا يشبه صناديق الهدر والمزاريب المالية التي تعودت عليها الطبقة السياسية.‏صاروا يخافون فتح ملفات الميزانيات خشية انكشاف الصفقات والتهريبات التي يعرفها الناس بالأسماء والشركات والاقارب والمحسوبين عليهم".

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