رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى إغلاق المدارس الرسمية موقتًا

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طوكيو: دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس إلى إغلاق المدارس الرسمية في البلاد موقتاً اعتباراً من الاثنين لتجنّب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال آبي أمام صحافيين "الحكومة تضع صحة الأطفال وسلامتهم فوق كل اعتبار"، مضيفاً "نطلب من كل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية (...) في جميع أنحاء البلاد الإقفال موقتاً اعتباراً من الثاني من مارس وحتى عطلة الربيع".

وفي العادة تبدأ عطلة الربيع في المدارس العامة في اليابان في أواخر مارس. وقال "يتم بذل الجهود لمنع انتشار العدوى بين الاطفال في مختلف المناطق".

أغلق العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في هوكايدو شمالا الخميس بعدما طلب حاكم المقاطعة إغلاق المدارس الخاصة لمدة اسبوع. وذكرت مدينة اوساكا كذلك انها ستغلق حضانات الاطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة.