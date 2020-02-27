شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة لتوعية المجتمع بدمج "أصحاب القدرات الخاصة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ندوة بعنوان «توعية المجتمع بالإعاقة». تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بذوي الاحتياجات والسعي نحو اندماجهم في المجتمع.

أقيمت الندوة بمشاركة عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والعاملين في مجال تأهيل ذوي الإعاقة من الجمعيات الأهلية، بهدف إتاحة فرصة التدريب لطلاب كلية التربية الخاصة من خلال تلك المؤسسات، وبحضور الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من اساتذة وطلاب الجامعة.

صرح بذلك الدكتور نبيل الزهار عميد كلية التربية الخاصة، وقال: إن الندوة تناولت تعريف مجتمع الكلية من طلاب وأساتذة بدور ذوي الإعاقة، وأهمية اندماجهم داخل المجتمع، بما يتمتعون به من قدرات خاصة، مطالبا بضرورة اهتمام الإعلام بمتحدي الإعاقة، كما يجب أن يكون لهم برامج خاصة على قنوات التليفزيون، لأنهم شريحة مهمة جدا ومؤثرة في المجتمع.

وأشار إلى أن الندوة تناولت أيضا تعريف الحاضرين بحقوق ذوي الإعاقة الثقافية والتعليمة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 2006، ووافقت عليه جمهورية مصر العربية، في عام 2008، حيث أصبح جزءا من قانون الطفل المصري.

وأوضح الزهار فى كلمته أن كلية التربية الخاصة تعمل على إعداد المعلمين المؤهلين بالمهارات التربوية من حيث المجال المعرفي والمعني والثقافي والبحثي بما يتواكب مع جودة التعليم الشاملة والإسهام في تطوير البحث العلمي ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة في مجالي تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

لافتاً إلى أن أهمية تلك الندوات تكمن فى أنها تحث على اقتراح المشاريع والبحوث في مجال التربية الخاصة والمساهمة في تنفيذها وتقويمها، والمساهمة في التوعية الإعلامية والتربوية وتنشئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

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جانب-من-ندوة-أصحاب-القدرات-الخاصة



د.-نبيل-الزهار



عمرو-الليثي



ندوة-أصحاب-القدرات-الخاصة