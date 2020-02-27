شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "إعلام الوفد" تبحث الاحتفال بمرور عام بعد مئوية ثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد برئاسة الكاتب الصحفي شريف عارف وبحضور النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب رئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد والدكتورة أميره أبوشقه المشرف علي مبادرات الوفد، عن تنظيم فاعليات مختلفة إحتفالاً بمرور العام الأول بعد مئوية الوفد المقرر ٩مارس القادم.

وقررت اللجنه في إجتماعها بمشاركة مجموعة من الخبراء في إدارة الحملات السياسية والإعلامية تفعيل عدة ملفات خاصة بعملها خلال المرحلة القادمة من بينها تكليف الزملاء باللجنة بعدة ملفات وتنظيم ندوات متخصصة بالتزامن مع عام الإستحقاقات الدستورية التي يخوضها حزب الوفد.

وأكد النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد علي الإهتمام الذي يوليه المستشار بهاء الدين أبوشقه رئيس الوفد بلجنة الإعلام ، مشيراً إلي دعمه الكامل بالوثائق النادرة لمشروع توثيق تاريخ الوفد وجمع تراثه ومواقفه العظيمه عبر قناة رسميه علي موقع "يوتيوب"

وهنأ الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد أعضاء اللجنة، وأعرب عن تقديم كافة أشكال الدعم لها خلال المرحلة المهمه القادمة، والتي سيلعب الإعلام دوراً محورياً فيها، ويقدم صورة تليق بالوفد وتاريخه للرأي العام.

وعرضت الدكتورة أميرة أبوشقه المشرف العام على مبادرات الوفد رؤيتها لتحديث وسائل التواصل الحزبيه ومن بينها إنشاء موقع متخصص لحزب الوفد يخاطب الوفديين والعالم الخارجي، يكون معني بنشر رؤي الوفد ومواقفه من القضايا المختلفة ،ويسهل علي الوفديين التواصل في كل الشئون الوفديه ومن بينها تحديث العضويات وغيرها من المهام الحزبية الداخلية.

وقالت الدكتورة أميرة أبوشقه أن موقع حزب الوفد الجديد المزمع إطلاقه سيكون بمثابة نقله نوعيه في تواصل الوفديين ويجمعهم في مسار رسمي يوفر عليهم الجهد ،ويحقق كل وسائل التعريف بالوفد وتاريخه ورؤيته للمستقبل.

وتم الاقتراح بتكليف الزميل محمود علي عضو الهيئة العليا السابق مدير تحرير جريدة الوفد بالتنسيق بين اللجنه وفريق عمل الويب سايت

وقررت اللجنه تشكيل لجنه فنيه من قيادات الوفد وأعضاء من بينها وفنيين من الخارج تنفيذا لتكليفات المستشار بهاء الدين أبوشقه بإنشاء قناة رسميه للحزب تكون معنيه بتوثيق تاريخ حزب الوفد العريق بناءا علي الإقتراح المقدم من ياسر شوري مقرر لجنة الإعلام مدير تحرير جريدة الوفد بعمل فيديوهات وأفلام وثائقية وجمعها في مكان واحد يعبر عن الحزب

وقال شريف عارف رئيس اللجنه النوعيه للإعلام أن اللجنه بصدد الإحتفال بالعام الأول بعد المئوية في ٩مارس ،وتفعيل عدة ملفات ،وتكليف عدد من القامات الإعلاميه الموجوده باللجنه للعمل عليها للإستفادة من خبراتها في دعم التواصل الإعلامي، والتخطيط للحملات الإعلامية المقرر تنفيذها.

وقدم " عارف" الشكر للسيد المستشار/ بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد على ثقته في التشكيل الجديد للجنة، مؤكداً أن دور لجنة إعلام الوفد مهم جدا خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع لجان المحافظات والمشاركة في خطط تدريب إعلامي بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية بالوفد، وكذلك إعتماد خطة شاملة للفعاليات الثقافية والإعلامية خلال العام الحالي.

وقال الكاتب الصحفي ياسر شوري مقرر لجنة الإعلام ومدير تحرير جريدة الوفد أن اللجنه ستنسق بشكل كامل خلال المرحلة القادمه مع المسئولين عن مبادرات الوفد ولجنة المراسم بالحزب للترويج إعلاميا لأنشطة الحزب خلال الفترة القادمه ،

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وأكد" شورى" علي أن توثيق تاريخ حزب الوفد سيكون جزء من التحديث الكامل لوسائل حزب الوفد الذي تقوده الدكتورة أميره أبوشقه مشيراً البدء في تشكيل لجنه فنيه للإشراف علي التوثيق وعرضها علي المستشار بهاء الدين أبوشقه لإعتمادها وبعد ذلك إطلاق قناة اليوتيوب (وثائقية الوفد )

وقال الكاتب الصحفي محمود علي عضو الهيئة العليا السابق أن تحديث وسائل تواصل الوفد وجمعها في مكان واحد من خلال موقع رسمي أصبح ضرورة ملحه لعرض وجهة نظر الوفد الرسميه في مختلف القضايا، وكذلك تسهيل نشر الكتب والدراسات بنظام pdf وغيرها من الوسائل الحديثة.

وطالبت الإعلامية د. حياة عبدون عضو اللجنه بالتركيز علي أن الوفد حزب له تاريخ عريق في الحركة الوطنية المصرية، وكذلك فإنه حزب عصري يتطلع دائما الي المستقبل.

وقالت أن الإهتمام بالشباب والتركيز علي شعار الوفد ووصول أهداف الوفد الي هؤلاء الشباب مهم جدا خلال الفترة القادمة .

وأكدت الإعلامية رانيا هاشم عضو اللجنه علي ضرورة الإهتمام بوسائل التواصل الحديثه للوصول الي الناس ،وخاصة بين شرائح الشباب، والتواجد في الشارع والوصول للناس بمشروعات يشعر المواطن بها.

وقال رامي السكري الصحفي بالوفد والخبير في إنتاج المرئيات إن وجود منتج جيد مهم جدا قبل ترويجه عبر وسائل الديجتال ، وأن الوفد يمتلك مادة عظيمه تعبر عن تاريخ مصر بالكامل وأن المهم هو طريقة عرض هذا المنتج عبر قناة اليوتيوب .

وأكد السكري أن علينا ان نحدد رؤية فيما يتعلق بالتوثيق ما الذي نريده؟ وعليه نبدأ العمل والتحرك وفقاً للهدف المحدد.