انقلبت السيارة.. الصدفة توقع بعصابة للاتجار في الذخيرة الحية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الخميس، غموض انقلاب سيارة نقل والعثور بداخلها على 2800 طلقة نارية، بدائرة مركز شرطة أخميم.

تلقى اللواء حسن محمود إخطارًا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية بانقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، والعثور بداخلها على كمية كبيرة من الطلقات النارية الحية، ولم يتعرف على قائدها.

وأسفرت تحريات المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث مركز أخميم إلى تحديد قائد السيارة، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته وسبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص.

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جرى ضبط المتهم وتبين إصابته بكسر بالذراع وكدمة بالقدم وجرح قطعي بفروة الرأس نتيجة الحادث، وبمناقشته اعترف باتجاره في الذخائر الحية بالاشتراك مع شخصين آخرين "جرى تحديدهما وجارى العمل على ضبطهما".

وقرر المتهم المضبوط أن المتهمين الهاربين تقابلا معه بالطريق الصحراوي الشرقي وأثناء استقلالهم السيارة قيادته اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، مضيفًا أنهم لاذوا بالفرار هاربين متخلين عن السيارة والمضبوطات.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.