التموين تعلن موعد انتهاء استلام طلبات المرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من استلام طلبات القسم الثالث والأخير من المرحلة الثالثة بمشروع "جمعيتي" بعد غد السبت، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة شهدت استقبال ما يقرب من 14 ألف طلب على ثلاث دفعات مختلفة.

وأوضح المصيلحي -في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس- أن القسم الأول امتد حتى 23 يوليو الماضي، وتم الانتهاء من معاينة هذه الطلبات وتشغيل ما يقرب من 280 منفذًا، وجار إنهاء إجراءات تشغيل 570 منفذًا، لافتًا إلى أنه من المستهدف دخولها الخدمة منتصف مارس المقبل.

وأشار إلى أن القسم الثاني امتد خلال الفترة من 24 يوليو حتى 31 ديسمبر الماضي، وجار معاينة طلباتها واتخاذ إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة ومن المستهدف تشغيلها مطلع أبريل العام الجاري.

وأضاف أن القسم الثالث يمتد من الأول من يناير الماضي وحتى بعد غد السبت 29 فبراير الحالي، وسيتم إرسال الطلبات لإجراء المعاينة المبدئية وإنهاء إجراءات التشغيل للمنافذ المقبولة ومن المتوقع دخولها الخدمة يونيو القادم.

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يذكر أن شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حدد احتياجاتها من منافذ المرحلة الثالثة بحوالي 2000 منفذ تعمل جنبًا إلى جنب مع منافذ المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.

وأكد المصيلحي أن عدد المنافذ التي تم افتتاحها بالمرحلة الأولي والثانية 4 آلاف و220 منفذًا، والمرحلة الثالثة تم افتتاح ما يقرب من 280 منفذًا، وجار تشغيل 570 منفذًا.

ومن ناحية أخرى، أكد المصيلحي أنه سوف يتم النظر في مدى إمكانية طرح المرحلة الرابعة من مشروع "جمعيتي"، وفقًا لاحتياجات الشركات الفعلية ودراسة المتوسطات من جانب مديريات التموين وذلك في الأماكن الأكثر احتياجًا والتي لا يوجد بها منافذ، ومن المتوقع بدء إجراءات معاينة طلبات المرحلة الرابعة في مطلع شهر يوليو 2020.

وأشار إلى أن الهدف من مشروع "جمعيتي" أن يكون لدى الدولة ممثلة في وزارة التموين أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بقالي التموين والبالغ عددها أكثر من 30 ألف بقال تمويني، وألف و300 مجمع استهلاكي.