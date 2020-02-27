السبت.. قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 7 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، اليوم الخميس، قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، السبت المقبل، لحدوث عطل بخط الطرد الرئيسي قطر 1400مم، بمحطة مياه عرب جهينة، داخل غرفة المحابس أمام الوحدة المحلية بعرب العليقات من الساعة التاسعة مساًء، وحتى الساعة الرابعة فجر الأحد.
وناشدت الشركة، في بيان لها اليوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وقالت إنها ستقوم بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمدينة خلال فترة الانقطاع.
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