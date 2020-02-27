أونروا: نواجه عجزا ماليا غير مسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

أعلن مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "أونروا"، اليوم الخميس، أن الوكالة "تواجه عجزا ماليا غير مسبوق في تاريخها" يهدد برامجها الإنسانية خلال شهرين.

وقال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة، في تصريحات إذاعية في غزة، إن الوكالة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة منذ عقود قد تؤثر على برامجها وعملياتها في مختلف المناطق حال عدم توفير الدعم اللازم لها.

وأوضح أن الوكالة لم يصلها سوى مبلغ 125 مليون دولار من أصل مليار و400 مليون دولار طلبتها لتغطية ميزانيتها لهذا العام، فيما لم يصل أي تمويل لبرنامج الطوارئ في غزة والضفة الغربية.

وذكر أن أونروا اضطرت للاستدانة من ميزانية البرامج العامة لتغطية نفقات الطوارئ فيما ستنفذ أموال برنامج الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا في يونيو القادم.

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وقال إن "أونروا قررت إبطاء مصروفاتها وهذا يعني عمليا إبقاء بعض الوظائف فارغة وعدم الالتزام بالزيادات في حال عدم توفر التمويل والذي من شأنه أن يخلق توترات مع العاملين واللاجئين".

وأضاف أن "عدم توفر التمويل حتى مايو القادم يعني بصورة قاطعة أن البرامج والخدمات ستتأثر وتقوم الوكالة حاليا بإعداد خطة بديلة في حال الوصول لتلك المرحلة في ظل العجز المالي الكبير".

وحذر المستشار الإعلامي لأونروا من أن ما يحصل مع الوكالة وتمويلها "غير مسبوق وخطير ومن شانه أن يؤثر سلبيا في استقرار المنطقة كونها تقدم خدماتها لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني".

وتواجه أونروا ضغوطا مالية شديدة لاعتبارات يعتقد أنها سياسية خاصة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع العام الماضي كل مساعداتها للوكالة الدولية علما أن واشنطن كانت أكبر المانحين للوكالة الدولية.