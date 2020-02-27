الإسكان: استكمال سداد مقدم "دار وسكن مصر وجنة" بعد وقف التعامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال إجراءات سداد باقى قيمة مقدم الحجز للعملاء السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قِبَلِ البنك، بالمراحل السابق طرحها بمشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، بالأسعار الحالية، بشروط محددة.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الشروط تتضمن، أن تكون جدية الحجز ما زالت تحت حساب الوحدة، ولم يتم الاسترداد حتى تاريخه، وأن تكون الوحدة السابق تخصيصها لمقدم الطلب والتي لم يسدد عنها استكمال مقدم الحجز شاغرة ولم يتم إعادة تخصيصها للغير، ويقوم العميل بتقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حالياً، ويتم تقديم الطلبات بجهاز المدينة المختص.​