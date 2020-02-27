أستراليا ترجح احتمال تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي

رجح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، احتمال تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال موريسون، وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية "إن هناك مؤشرات عديدة على أن فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم "كوفيد 19"، في سبيله لأن يصبح وباء عالميا"، مشيرا

إلى أن تزايد حالات الإصابة في أوروبا وآسيا والأمريكتين، على الرغم من التباطؤ في انتشاره داخل الصين، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا الجديد.وتابع "نظن أن خطر حدوث وباء عالمي بات وشيكا جدا نحن بحاجة لاتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد لمثل هذا الوباء.يأتي هذا في وقت بدأت أستراليا بتطبيق إجراءات طارئة لاحتواء انتشار المرض الذي أصاب حوالي 82 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 2800 غالبيتهم العظمى في الصين.من جانبه، قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت إن تفعيل خطة الطوارئ سيتضمن تعاون الحكومة الاتحادية مع الولايات الداخلية لضمان استعداد المستشفيات لاستقبال أي زيادة في أعداد المرضى.