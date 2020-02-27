غدا.. كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصيني يزور اليابان

أعلنت الحكومتان اليابانية والصينية اليوم الخميس أن كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصيني يانج جيتشي سيقوم بزيارة تستمر يومين إلى اليابان اعتبارا من الغد الجمعة، في ضوء توجه الأنظار كافة إلى ما سيقوله عن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المرتقبة إلى اليابان أبريل المقبل.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه الزيارة تأتي وسط تكهنات باحتمالية تأجيل زيارة شي الرسمية إلى اليابان حيث تسعى الحكومة الصينية لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 2700 شخص، وأصاب أكثر

من 78000 في الصين القاريّة .وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأنه من المقرر أن يجتمع يانج عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال زيارته اليابان مع شيجيرو كيتامورا مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة يانج "تثبت بشكل كامل أن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات الصينية-اليابانية".

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان-

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في مؤتمر صحفي دوري في بكين- إن الجانبين سيتبادلا وجهات النظر المتعمقة بشأن العلاقات الصينية-اليابانية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الوباء والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة توقيت زيارة الرئيس الصيني إلى اليابان، ومن المتوقع أن يناقش الجانبان أيضًا تفاصيل وثيقة سياسية جديدة حول مستقبل علاقات البلدين.

ويجري أيضا ترتيب محادثات منفصلة بين يانج وآبي ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.

يشار إلى أنه تم إلغاء عدد من الاجتماعات التحضيرية بين المسؤولين الحكوميين اليابانيين والصينيين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب للالتهاب الرئوي في جميع أنحاء العالم من مركز انتشاره في ووهان بوسط الصين.