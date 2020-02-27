الكرملين: بوتين لا يعتزم لقاء أردوغان أو زيارة إسطنبول

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن زيارة لإسطنبول في 5 مارس المقبل، أو لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هناك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس : حتى الآن ليس هناك خطط في الخامس من مارس القادم لعقد هذا الاجتماع"، مضيفا- ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يقوم الرئيس الروسي بزيارة إسطنبولفي الخامس من مارس: " لا ، لا يتضمن جدول أعمال الرئيس بوتين زيارة لإسطنبول في هذا التاريخ".
وأوضح أن لدى بوتين في الخامس من مارس خطط عمل آخرى، مؤكدا أن هناك مشاورات وأعمال على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، حيث يجري بشكل أساسي نقاش الوضع في إدلب السورية.
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