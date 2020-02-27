فلسطين تؤكد خلوها من كورونا وتوصي بعدم السفر للخارج

أوصت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج، إلا للحالات الضرورية، تجنبا للإصابة بفيروس كوفيد 19- كورونا المستجد، مؤكدة خلو فلسطين من هذا الفيروس حتى تاريخ اليوم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي أوردته وكالة الانباء الفلسطينية - أنها توصي بتجنب السفر لحضور مؤتمرات واجتماعات دولية، إضافة إلى الامتناع عن عقد مؤتمرات دولية في فلسطين، في الوقت الحالي.
وأشارت في تقريرها حول فيروس كوفيد 19- كورونا المستجد، إلى أنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بالفيروس في فلسطين،
وتابعت أن الطواقم الطبية أجرت الفحص التأكيدي الثاني للمواطنين المحجور عليهم والذين كانوا قد قدموا من الصين وعددهم 5 أشخاص، وكانت نتائج فحوصاتهم سلبية، حيث غادروا الحجر وعادوا إلى منازلهم.
سجلت خارج الصين في 37 دولة، وبلغ عدد الوفيات 2781 وفاة في الصين، و43 خارج الصين، وذلك استنادا إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حتى نهاية يوم أمس /الأربعاء/.
وبينت أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس عالميا بلغت 81109 حالات منها 2918 حالة
وشددت الوزارة على أن الممنوعين من دخول فلسطين هم السياح والزوار القادمون من الدول والمناطق التالية: الصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، ومكاو، وسنغافورة، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، وإيطاليا.
وتابعت أن الحجر الصحي سيطبق على المواطنين الفلسطينيين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الصين، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وسوريا، ولبنان، والفلبين، والعراق، وإيطاليا، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14 يوما) بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول والمناطق.
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