البرلمان النمساوي يناقش تطورات أزمة فيروس كورونا والوضع في الحدود مع إيطاليا

ناقش المجلس الوطني النمساوي اليوم الخميس برئاسة فولفانج سوبوتكا تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وعلى الحدود النمساوية الإيطالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



واستمع البرلمان إلى بيانات من وزير الصحة ردولف

انشوبير، ووزير الداخلية كارل نيهمرعن عمل لجنة الطوارئ والأزمات والجديد في إحصائيات المصابين والمشتبه في إصابتهم وأعمال الحجر الصحي.



وقالت مصادر برلمانية اليوم الخميس أن

قضية فيروس كورونا سيطرت على أعمال المجلس وسط توافق من الأحزاب على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لمواجهة المرض، مضيفة أنه بناء على رغبة حزب الخضر "الشريك في الائتلاف الحكومي" تم مناقشة قضية القيود على الحدود النمساوية الإيطالية وزيادة إجراءات الحجر الصحي .