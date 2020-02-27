سويسرا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لـ 4 حالات

أعلنت السلطات السويسرية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أربع حالات، وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية أنه تم

تسجيل حالتين في مقاطعة "جراوبوندن" الواقعة جنوب شرقي سويسرا ، حيث ظهرت عليهما أعراض الإصابة وتم احتجازهما، في حين تم تسجيل الحالة الثالثة في مدينة "جنيف" وهي لرجل يبلغ من العمر 28 عامًا عاد مؤخرًا من مدينة "ميلان" الإيطالية.



يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

