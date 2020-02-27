قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، إنه بصدد مطالبة كافة المدارس الإبتدائية والثانوية في البلاد بالإغلاق بشكل مؤقت بدءا من2 مارس القادم، قبيل أسبوعين من عطلة الربيع؛ وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يذكر أن آبي كان قد اقترح أمس الأربعاء، إلغاء الأحداث الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث الكبرى في اليابان أو تأجيلها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" .
كانت هذه تفاصيل خبر آبي يطالب بإغلاق المدارس اليابانية مؤقتا لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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