آبي يطالب بإغلاق المدارس اليابانية مؤقتا لمواجهة "كورونا"

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، إنه بصدد مطالبة كافة المدارس الإبتدائية والثانوية في البلاد بالإغلاق بشكل مؤقت بدءا من

2 مارس القادم، قبيل أسبوعين من عطلة الربيع؛ وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



يذكر أن آبي كان قد اقترح أمس الأربعاء، إلغاء الأحداث الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث الكبرى في اليابان أو تأجيلها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" .

