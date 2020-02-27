كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. حاكم لومباردي يضع نفسه في الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع حاكم منطقة لومباردي الإيطالية، أتيليو فونتانا، نفسه في الحجر الصحي بعد أن أصيب أحد موظفيه بفيروس كورونا.

وقال حاكم لومباردي على فيسبوك: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي نوع من أنواع العدوى، لذا يمكنني الاستمرار في العمل ... لكن لمدة أسبوعين سأحاول العيش في نوع من العزلة الذاتية".

أعلن أتيليو فونتانا، الذي عقد مؤتمرات إخبارية متكررة هذا الأسبوع والأسبوع الماضي لشرح كيفية تعامل منطقته مع تفشي فيروس كورونا، الخبر على فيسبوك في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وصوّر شريط فيديو على قناع الوجه الجراحي.

أثبت أكثر من 300 شخص إصابتهم بالفيروس على مدى الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا في لومباردي، المتمركزة في العاصمة المالية لإيطاليا، وتوفي 10 أشخاص في المنطقة.