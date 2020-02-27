كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان.. أوساكا تعتزم إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت مدينة أوساكا في اليابان إغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية في الفترة من 29 فبراير إلى 13 مارس في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت كيودو، اليوم الخميس.

وقال مسؤول في مدينة أوساكا، إن الحكومة البلدية تعقد اجتماعًا في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الخميس لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالفيروس، لكنه لم يكن على علم بالقرار المذكور، كما نقلت وكالة "رويترز".