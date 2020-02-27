كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 27/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || وقف الرحلات في مطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف

أوقفت السلطات الليبية، اليوم الخميس، الرحلات في مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف، وفقًا لقناة العربية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || روسيا تؤكد نقل تركيا المسلحين إلى ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن "المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أرسل إلى موسكو نص مشروع الاتفاقية حول الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || حكومات العالم تكثف الاستعدادات لوباء فيروس كورونا

كثفت حكومات العالم، اليوم الخميس، تدابير لمكافحة وباء عالمي من فيروس كورونا حيث تجاوز عدد الإصابات خارج الصين التي تشكل مصدر تفشي المرض لأول مرة تلك الظاهرة داخل البلاد.

Advertisements