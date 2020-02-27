كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقف الرحلات في مطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت السلطات الليبية، اليوم الخميس، الرحلات في مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف، وفقًا لقناة العربية.

وأعلنت مصادر ليبية، أن القصف، تسبب في حالة من الهلع بين المسافرين وموظفي الشركات.

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وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، إنه لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، أنه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى، مثل مصراتة، لأنه لا يمكن لقوات الجيش الوطني ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة، نظراً لأن تركيا تستخدمه كقاعدة.