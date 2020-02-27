كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: زيارة الرئيس الصيني ما زالت قائمة رغم فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات في اليابان، اليوم الخميس، أن الاستعدادات لزيارة رسمية نادرة يقوم بها الرئيس الصيني، شي جين بينج، المقرر إجراؤها في أبريل، ما زالت مستمرة، حتى دعت إلى تقليص الفعاليات الرياضية والثقافية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، في مؤتمر صحفي: "الأمور تسير على الطريق الصحيح لزيارة الرئيس شي جين بينج لليابان، ونحن نسير كالمعتاد في الاستعدادات"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وأضاف: "أن زيارة الأمين العام للصين لليابان لا تحدث إلا مرة واحدة كل 10 سنوات."

وقالت اليابان، إن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، ووزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، تحدثا هاتفيًا مساء الأربعاء لتأكيد أن الزيارة ستستمر.