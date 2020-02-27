كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعلن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالتين بفيروس كورونا المستجد.

أكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني الدكتور ظفر ميرزا، إصابة

وطلب ميرزا من الناس في باكستان عدم الذعر بعد اكتشاف الحالات لأن الأمور تحت السيطرة، وقد لوحظ أن كلاهما سافر إلى إيران مؤخرًا. حسبما ذكرت الإذاعة الألمانية دويتشة فيلة.

وكتب ميرزا على حساب تويتر الخاص به "يمكنني تأكيد أول حالتين من فيروس كورونا في باكستان، ويتم الاعتناء بكلتا الحالتين وفقًا للبروتوكولات القياسية السريرية وكلاهما مستقر، ولا حاجة للذعر، والأمور تحت السيطرة.

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وأضاف أيضًا: "لا داعي للذعر حيال فيروس كورونا ولكن كن حذرًا وتصرف بمسؤولية، وتذكر، 97٪ من حالات فيروس كورونا يتعافى تمامًا، ويرجى مشاركة رسالة خدمة النشر هذه على نطاق واسع".

وأوضح ميرزا "إذا واصلنا تطبيق إجراءات التشغيل الموحدة والإرشادات الخاصة بنا وإذا تصرفنا جميعًا بمسؤولية، فسنكون قادرين على تجنب انتشار الأمراض على نطاق واسع في باكستان".

أبلغ ميرزا الناس أنه تم إنشاء خط مساعدة - 1166 - لمرضى فيروس كورونا.

