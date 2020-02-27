كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا إلى 1766 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا إلى 1766، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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وقد سجلت كوريا الجنوبية، 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 1766 حالة إصابة.

وانتشر فيروس كورونا في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.