كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: واشنطن ترفض مناقشة تفاصيل تمديد اتفاقية ستارت الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الولايات المتحدة دعوة محامي عقد اجتماع لمناقشة التفاصيل المتعلقة بتمديد اتفاقية ستارت الجديدة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان.

وقال فلاديمير ليونتييف، نائب رئيس قسم منع الانتشار والحد من الأسلحة بوزارة الخارجية: "لقد اقترحنا عقد اجتماع منفصل، حتى يتمكن محامونا من التأكد من أننا على نفس الصفحة واستنبط بعض الفهم الأساسي فيما يتعلق بالجانب التقني من ملحق اتفاقية ستارت الجديدة. ومع ذلك، في اليوم الآخر، رفض الأمريكيون الاقتراح بشكل رسمي".

ووفقًا لـ"ليونتييف"، نظرًا لضيق الوقت، أصبح من المستحيل الآن التوصل إلى ترتيبات مثمرة لتحل محل المعاهدة الحالية بسبب رفض الولايات المتحدة الدخول في حوار مفيد.

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بعد عام واحد من الآن، في فبراير 2021، ستنتهي المعاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والمعروفة باسم ستارت الجديدة. ومع ذلك، لا يزال احتمال تمديد خمس سنوات موجودًا.

وقال المسؤولون الروس، مرارًا وتكرارًا، إنهم مستعدون لتجديد ستارت الجديدة، لكن الإدارة الأمريكية قالت، إنها تفضل توقيع معاهدة جديدة تشمل كل من روسيا والصين.وفي الوقت نفسه، دحضت بكين هذا الخيار.

تم التوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا والتي تم توقيعها في 8 أبريل 2010 في براغ وتنتهي صلاحيتها في فبراير 2021، حيث تشير موسكو إلى إمكانية تجديد الصفقة بشكل فعال.