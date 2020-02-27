كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجزائر، إصابة أول حالة بفيروس كورونا مع انتشار المرض المميت في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت الحالة رجل إيطالي الذي دخل الجزائر في 17 فبراير بالفيروس، وتم عزله وفقًا لوزير الرفاه في البلاد.

ولم يتم تقديم أي معلومات إضافية، ومع ذلك حذرت الوزارة الجزائريين من توخي الحذر من مشاركة مواد المحتوى عبر الإنترنت.

وارتفعت حالات داخل المنطقة هذا الأسبوع، حيث صرحت إيران إن أكثر من 15 حالة وفاة مؤكدة بسبب الفيروس، أكبر من أي دولة باستثناء الصين.

وتعهدت السلطات الإيرانية بمزيد من الشفافية بعد أن زعم أحد المشرعين أن النظام الديني كان يستمتع بالفاشية وأن عدد القتلى قد يتجاوز 50.

بالإضافة إلى ذلك، أكد نائب وزير الرفاه الإيراني وعضو آخر في البرلمان أنهم قد إصيبوا بالفيروس. حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقامت مجموعة متنوعة من الدول في منطقة الشرق الأوسط بإيقاف الرحلات الجوية وأغلقت حدودها مع إيران في الأيام الحالية.

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وأبلغ العراق والكويت والبحرين وعمان عن أول حالات الإصابة بالفيروس هذا الأسبوع.

ومنعت السلطات اللبنانية يوم الثلاثاء المواطنين من المشاركة في الحج إلى إيران ودول الشرق الأوسط المختلفة بعد أن أبدى المواطن تفاؤله لدى عودته من الجمهورية الإسلامية.

ويسافر المسلمون اللبنانيون عادةً إلى العراق وإيران والمملكة العربية السعودية في رحلات غير علمانية إلى جانب مكة للحج أو العمرة.

وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما يسافر المسلمون الشيعة إلى مدينة قم المقدسة في إيران للحج.

وصرحت تركيا بأنها أغلقت حدودها مع إيران يوم الأحد، ولكن الخطوط الجوية التركية تواصل تسيير رحلات جوية من طهران إلى اسطنبول مقيدة بالركاب الأتراك.

وتم إعادة توجيه رحلة بين طهران وإسطنبول إلى مطار إسنبوغا في أنقرة يوم الثلاثاء بعد عرض 17 راكبًا على متنها تحمل علامات فيروس كورونا.

ولم يتم اكتشاف أي حالات فيروس في تركيا حتى الآن.