كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن عن 22 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا في بيان نشرته، اليوم الخميس، بأنه لقي 22 شخصًا حتفهم حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد في إيران، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأظهر البيان أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالمرض هو 141، ولم تحدد ما إذا كان أولئك الذين ماتوا قد أدرجوا في حصيلة المصابين.

وقد أبلغ مسؤولون إيرانيون يوم الأربعاء عن 139 حالة إصابة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، يوم الأربعاء، في إعلان بثه التلفزيون الحكومي إن 19 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 139 شخصًا بفيروس كورونا.

شهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر عام 2019.