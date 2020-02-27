كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومات العالم تكثف الاستعدادات لوباء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت حكومات العالم، اليوم الخميس، تدابير لمكافحة وباء عالمي من فيروس كورونا حيث تجاوز عدد الإصابات خارج الصين التي تشكل مصدر تفشي المرض لأول مرة تلك الظاهرة داخل البلاد.

وبدأت أستراليا إجراءات الطوارئ ورفعت تايوان مستوى الاستجابة الوبائية إلى أعلى مستوياته، بعد يوم من تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنائبه، مايك بينس، المسؤول عن استجابة الولايات المتحدة للأزمة الصحية العالمية التي تلوح في الأفق.

وأجلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة للحد من انتشار الفيروس، الذي ظهر خارج الصين، حيث نشأ في أواخر العام الماضي، على ما يبدو في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن بلاده تعمل على أساس وباء وأن المستشفيات تتلقى أوامر لضمان توفير ما يكفي من الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والموظفين.

وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي في كانبيرا "هناك كل الدلائل على أن العالم سيدخل قريبًا مرحلة الوباء من فيروس كورونا، ونتيجة لذلك، اتفقنا اليوم وشرعنا في خطة الاستجابة لحالات الطوارئ لفيروس كورونا".

وواصلت أسواق الأسهم الآسيوية والنفطية خسائرها حيث أدى الانتشار العالمي السريع لفيروس كورونا إلى إبقاء المستثمرين على أهبة الاستعداد والبحث عن الأمان في الذهب والسندات.

أصاب الفيروس التاجي أكثر من 80.000 شخص وقتل نحو 2800، ومعظمهم في الصين.

وأصبحت الدنمارك أحدث دولة تؤكد وجود حالة، في رجل عاد من عطلة تزلج في إيطاليا.

وأكدت البرازيل أول إصابة في أمريكا اللاتينية يوم الأربعاء، في حين سجلت باكستان والسويد والنرويج واليونان ورومانيا والجزائر أول حالات الإصابة.

وسجلت الصين 433 حالة جديدة، اليوم الخميس، مقابل 406 حالات في اليوم السابق.

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وأبلغت كوريا الجنوبية عن 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليصل مجموعها إلى 1595 حالة، وهي أكبر حالات الإصابة في أي بلد غير الصين.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا جديدًا بالسفر إلى كوريا الجنوبية بعد أن أبلغ الجيش الأمريكي يوم الأربعاء عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو جندي يبلغ من العمر 23 عامًا ومقره بالقرب من مدينة دايجو الكورية الجنوبية.

كما أبلغ الجيش الكوري الجنوبي عن عدد من الإصابات وحصر معظم القوات في القاعدة.

وأبلغت السلطات الصحية الأمريكية عن أول حالة محتملة لانتقال المجتمع في الولايات المتحدة تشمل شخصًا ليس لديه تاريخ سفر ذي صلة أو تعرض لمريض آخر معروف. وتدير الولايات المتحدة 59 حالة - معظمهم من الأمريكيين الذين أعيدوا إلى وطنهم من سفينة سياحية في اليابان.

وصرحت السلطات الصينية أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 29، اليوم الخميس، وهو أقل عدد يومي منذ 28 يناير. وقد تسبب الفيروس الذي يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي في وفاة ما مجموعه 2744 شخصًا في الصين، ومعظمهم في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وأبلغت إيطاليا عن 100 حالة أخرى على مستوى البلاد، مما رفع العدد الإجمالي في أكبر بقعة ساخنة في أوروبا إلى أكثر من 400 حالة، بينما ارتفع عدد القتلى إلى 12 حالة.

وكان هناك ما يقرب من 50 حالة وفاة خارج الصين، بما في ذلك 19 في إيران، وفقا لرويترز.

وحظر العراق يوم الأربعاء التجمعات العامة، ومنع دخول المسافرين من الكويت والبحرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وعلقت المملكة العربية السعودية دخول الأجانب لحج العمرة والسياحة من البلدان التي لديها حالات جديدة من فيروس كورونا.