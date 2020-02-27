تعقد وزارة الصحة صباح اليوم، ندوة صحفية حول فيروس كورونا، الذي أصبح يحاصر المغرب من شماله وشرقه، بعد تسجيل عدة إصابات بكل من إسبانيا والجزائر.
ورغم أهمية الموضوع، أقدمت الوزارة على إقصاء وسائل الإعلام الوطنية واقتصرت على الإعلام الرسمي، لحضور الندوة التي تعقدها مديرية الأوبئة.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق وجود 17 حالة كان “محتملا” إصابتها بالفيروس قبل أن تؤكد الفحوصات التي أجريت عليها خلوها من كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تقصي وسائل إعلام وطنية من ندوة صحافية حول فيروس “كورونا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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