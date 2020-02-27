وزارة الصحة تقصي وسائل إعلام وطنية من ندوة صحافية حول فيروس “كورونا”!

تعقد وزارة الصحة صباح اليوم، ندوة صحفية حول فيروس كورونا، الذي أصبح يحاصر المغرب من شماله وشرقه، بعد تسجيل عدة إصابات بكل من إسبانيا والجزائر.

ورغم أهمية الموضوع، أقدمت الوزارة على إقصاء وسائل الإعلام الوطنية واقتصرت على الإعلام الرسمي، لحضور الندوة التي تعقدها مديرية الأوبئة.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق وجود 17 حالة كان “محتملا” إصابتها بالفيروس قبل أن تؤكد الفحوصات التي أجريت عليها خلوها من كورونا.