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الأمن يوقف أشخاصا حاولوا تهريب مخدرات داخل علب طماطم في ميناء طنجة المتوسط

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المتوسط  أمس الأربعاء، بتعاون مع مصالح الجمارك، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارتين نفعيتين متوجهتين إلى اسبانيا، عبر رحلة بحرية، في حالة تلبس بحيازة مخدرات و سجائر مهربة و كمية من مادة الطابا.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الفرقة الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط، بنقطة المراقبة وبواسطة جهاز السكانير والكلاب البوليسية المدربة،  تمكنت من الكشف عن المخدرات في السيارة الأولى، وهي مدسوسة بعناية في علب خاصة بالأغذية، وفي السيارة الثانية تم الكشف عن 700 غرام من مخدر الشيرا و40 كيلوغراما من مادة الطابا و75 من علب السجائر المهربة.

وتم وضع المعنيين رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهم من طرف فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط،  بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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