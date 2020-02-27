وزير الداخلية الإسرائيلي يمنع دخول الأجانب القادمين من إيطاليا للبلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، صباح اليوم الخميس، أنه سيوقع اليوم على قرار يقضي بمنع الأجانب القادمين من إيطاليا إلى البلاد مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث بلغت حصيلة الوفيات 12 حالة من أصل 400 إصابة

وأكد درعي فرض الحجر الصحي القسري على جميع المواطنين العائدين من إيطاليا لمدة 14 يوما من لحظة عودتهم للبلاد.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أوضحت أنها ستشرع بتطبيق هذه الإجراءات في الأول من آذار/ مارس المقبل، وذلك "لإتاحة المجال للإيطاليين المتواجدين في البلاد للمغادرة بطريقة منظمة".

ولاحقًا، أعلنت الوزارة عن تعديل الإجراءات بحيث يفرض الحجر الصحي منزليًا على القادمين من إيطاليا فور وصولهم إلى البلاد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نصحت رعاياها ليل الأربعاء الخميس، بتجنّب السفر إلى الخارج بهدف تجنب من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وهي الدولة الأولى في العالم التي تنصح مواطنيها بعدم السفر للخارج بسبب كورونا.

وفي تعميم نشر في وقت متأخر من ليل الأربعاء، حضّت وزارة الصحّة الإسرائيليين على "عدم التوجّه إلى إيطاليا".

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وأكدت الوزارة وجود "احتمال كبير أن يكون المرض قد تفشى في دول أوروبية أخرى وفي أنحاء أخرى من العالم، لذا تحضّ وزارة الصحّة المواطنين على إعادة النظر في سفرهم إلى الخارج".

ونصحت الوزارة الإسرائيليين بـ"ضرورة تجنّب" المشاركة في "مؤتمرات دولية" والسفر للمشاركة في "فاعليات دينية يجتمع فيها أشخاص من مختلف الدول"، وذلك إعلان تصدّر ليلاً عناوين المواقع الإخبارية الإسرائيلي.

ولم تشر السلطات إلى أيّ مناسبة محددة، إلا أن التدبير يمكن أن يطبق نظريًا على المواطنين العرب الذين قد يرغبون بالتوجّه إلى مكّة لأداء العمرة أو الحجّ، علمًا بأنّ السعودية علّقت فجر الخميس دخول المعتمرين بهدف منع الوباء من الوصول إلى المملكة.

وسجّلت إسرائيل حتى اليوم إصابتين مؤكّدتين بفيروس كورونا المستجد، مع وجود المئات في حجر صحي وذلك فور عودتهم من رحلات في مناطق تشهد انتشار الفيروس.

ويثير بث "أخبار مضلّلة" حول فيروس كورونا المخاوف من انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست الـ23 المقرّرة في 2 آذار/مارس، وفق ما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع.