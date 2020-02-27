"البحسني" يوقّع على عقدي حفر بئرين للمياه بمديرية غيل بن يمين 

الخميس 27 فبراير 2020

وقع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على عقدين لحفر بئرين لخدمة المواطنين بمديرية غيل بن يمين بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، بالإضافة الى حفر بئر إضافية لمشروع مياه حضاتهم والمصينعة بمديرية الريدة وقصيعر بتمويل البنك الإسلامي.



إذ وقّع المحافظ على عقد مناقصة تنفيذ أعمال الاشغال لحفر بئر أنبوبية بعمق تقديري 450 متر بمنطقة الربيدة بمديرية غيل بن يمين بكلفة 72,132,960 ريال بموجب مناقصة رقم (6) لعام 2019م، ويخدم المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه شهرين أكثر من الف نسمة من سكان المنطقة والمناطق المجاورة والبدو الرحّل.

كما وقع المحافظ على عقد حفر بئر بعمق 160 متر في موقع "الحبوظ" بمنطقة وادي ملجن بمديرية غيل بن يمين بكلفة 12،832،358 ريال ،مدة العمل شهرين، ويستفيد من المشروع حوالي 2500 نسمة .

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تنفذ المشروعين مؤسسة السليماني للمقاولات لحفر الآبار الارتوازية والخدمات الزراعية بإشراف الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فرع ساحل حضرموت .

وقام المحافظ بتعميد عقد حفر بئر ارتوازي إضافي بمعمق "250 متر" لمشروع مياه حضاتهم والمصينعة بمديرية الريدة وقصيعر بتمويل من البنك الاسلامي تنفيذ مؤسسة أمناء التنموية، وتبلغ مدة التنفيذ 3 أشهر .

وقع العقود عن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فرع ساحل حضرموت، مدير الفرع المهندس زاهر بن خوار الكثيري.