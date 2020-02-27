- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء نظيره التركي والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث الوضع في إدلب السورية.
وكان أردوغان رجح قبل أيام عقد قمة مع بوتين في الخامس من مارس المقبل لبحث الوضع في مدينة إدلب السورية، التي تسببت في توتر العلاقات بين روسيا وتركيا.
ويأتي هذا فيما تستأنف المحادثات التركية- الروسية حول رسم الخريطة النهائية لمدينة إدلب، الخميس، في رابع جولة من المفاوضات بين وفدي البلدين بشأن إدلب، والأخيرة قبل نهاية شباط الحالي، إذ اجتمعا مرتين في العاصمة التركية أنقرة، ومرة في العاصمة الروسية دون التوصل لأي اتفاق بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء نظيره التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.