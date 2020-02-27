الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء نظيره التركي

الخميس 27 فبراير 2020

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث الوضع في إدلب السورية.



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وكان أردوغان رجح قبل أيام عقد قمة مع بوتين في الخامس من مارس المقبل لبحث الوضع في مدينة إدلب السورية، التي تسببت في توتر العلاقات بين روسيا وتركيا.

ويأتي هذا فيما تستأنف المحادثات التركية- الروسية حول رسم الخريطة النهائية لمدينة إدلب، الخميس، في رابع جولة من المفاوضات بين وفدي البلدين بشأن إدلب، والأخيرة قبل نهاية شباط الحالي، إذ اجتمعا مرتين في العاصمة التركية أنقرة، ومرة في العاصمة الروسية دون التوصل لأي اتفاق بينهما.