شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ المهرة يستعرض المشاريع السعودية وسبل التعاون المشترك في المحافظة والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 التقى محافظ المهرة، رئيس المجلس المحلي، محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، بالمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وسفير المملكة لدى بلادنا، محمد آل جابر.

واستعراض اللقاء مشاريع البرنامج وسبل التعاون المشتركة في تنفيذ المشاريع ‎التنموية. Advertisements من جانبه شكر محافظ المهرة، قيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم للمشاريع التنموية ودعم المحافظة بالمشتقات النفطية لطاقة الكهرباء .. مثمناً الجهود التي بذلت في تقديم الدعم من قبل برنامج الإعمار السعودي. وينفذ البرنامج السعودي لإعمار اليمن، مشاريع تنموية في مختلف المجالات بالمهرة.

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