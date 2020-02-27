شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الملاحة فى مطار معيتيقة الليبي مع استمرار القصف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مطار معيتيقة الدوليفى العاصمة الليبية طرابلس ، اليوم ، توقف الملاحة الجوية بسبب تعرضه لقصف مستمر ،وفق بيان لإدارة المطار اليوم .

وفي وقت سابق اليوم، تعرض مطار معيتيقة الدولي ومنطقة شرفة الملاحة لقصف بصواريخ غراد.

ويتعرض المطار لقصف متكرر منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل من العام الماضي، والتي لم توقفها الهدنة التي جرى الإعلان عنها برعاية روسية تركية.

يذكر أن المطار الواقع شرق طرابلس تعرض الإثنين الماضي إلى قصف عشوائي تزامن مع إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية، حيث أجبر القصف الطائرة على عودتها، وتعليق الملاحة الجوية بالمطار لفترة وجيزة.