شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق استخدام "البطاقة الشخصية" لتنقل مواطني الخليج والان نبدء بالتفاصيل

علقت الكويت استخدام مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية للتنقل من وإلى الكويت مؤقتًا في إطار الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن القرار يستثني الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم، موضحةً أن هذا الإجراء مؤقت ومن شأنه اطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلق استخدام "البطاقة الشخصية" لتنقل مواطني الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.