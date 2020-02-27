أمانة بغداد: سيتم قطع مجسر ساحة قحطان لثلاثة ايام

اعلنت امانة بغداد، الخميس، انه سيتم قطع مجسر ساحة قحطان لثلاثة ايام. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد باشرت بقطع مجسر ساحة قحطان ( من مستشفى اليرموك باتجاه جامع ام الطبول ) لأغراض صيانة مفاصل التمدد الأرضية والتي ستستمر لثلاثة ايّام". واضافت انه "يعاد فتح المجسر أمام حركة السير والمرور يوم الأحد بنوبات عمل مستمرة وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".



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