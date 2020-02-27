وزير الشباب يعلن إقامة مباريات دوري الكرة الممتاز من دون جمهور بسبب كورونا

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت تسجيل اول إصابة بفايروس كورونا في العاصمة بغداد بجانب الكرخ اليوم.

وقال رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "اعتبارا من اليوم ستكون جميع مباريات دوري الكرة او اي نشاط رياضي اخر يشهد تجمعات بشرية، بلا جمهور".



وبين الوزير بالقول، أن "القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة الخاصة بتدارك الوضع العام الذي سببه فايروس كورونا".

وتم تسجيل 6 حالات بالمرض في العراق حتى الان.

