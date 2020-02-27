وزير الشباب يعلن إقامة مباريات دوري الكرة الممتاز من دون جمهور بسبب كورونا

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2020-02-27 | 11:01
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اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الخميس، أن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ستقام من دون جمهور ابتداءً من اليوم الخميس.
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت تسجيل اول إصابة بفايروس كورونا في العاصمة بغداد بجانب الكرخ اليوم.
وقال رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "اعتبارا من اليوم ستكون جميع مباريات دوري الكرة او اي نشاط رياضي اخر يشهد تجمعات بشرية، بلا جمهور".
وبين الوزير بالقول، أن "القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة الخاصة بتدارك الوضع العام الذي سببه فايروس كورونا".
وتم تسجيل 6 حالات بالمرض في العراق حتى الان.
وقال رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "اعتبارا من اليوم ستكون جميع مباريات دوري الكرة او اي نشاط رياضي اخر يشهد تجمعات بشرية، بلا جمهور".
وبين الوزير بالقول، أن "القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة الخاصة بتدارك الوضع العام الذي سببه فايروس كورونا".
وتم تسجيل 6 حالات بالمرض في العراق حتى الان.
المحرر: محمد خليل
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