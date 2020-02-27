انتحار 'مدرس' حزنا على وفاة الرئيس المصري الأسبق مبارك

أقدم شاب مصري على الانتحار بإلقاء نفسه من الطبقة الخامسة بأحد العقارات السكنية في محافظة الشرقية، حزناً على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلثاء الماضي عن عمر ناهز 91 عاماً وشُيّعت جنازته ظهر أمس الأربعاء. وتلقت الجهات الأمنية في محافظة الشرقية، بلاغاً يفيد قيام شاب أربعيني يدعى "أحمد. ع. ث” يعمل معلماً بإحدى المدارس ومقيم بمدينة فاقوس بإلقاء نفسه من الطبقة الخامسة بعمارة أسفلها المقهى التي كان يشاهد منه جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد أن دخل في نوبة بكاء شديدة وحالة نفسية سيئة.



وكشفت التحقيقات أن الرجل انتحر بإلقاء نفسه من الطبقة الخامسة، حيث غافل رواد المقهى بعد تشييع جنازة مبارك، وأسرع بالصعود أعلى العقار وترك السترة الخاصة به ومبلغاً مالياً قدره 90 جنيهاً وأنهى حياته، حيث تحفّظت النيابة على الجثة وتحرر محضر بالواقعة.

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