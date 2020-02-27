الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

بحث الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ووفد برلماني فرنسي، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالوطني الاتحادي، الوفد الفرنسي برئاسة عضو مجلس الشيوخ أولفييه كاديك، في إطار زيارته للإمارات.

اللقاء الذي جرى في مقر "الوطني الاتحادي" بأبوظبي، تناول تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، بما يحقق التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين وجهودهما في مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، الرؤية الإماراتية الواضحة التي تستند إلى نهج ثابت في التعايش والتسامح والاعتدال.

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وفي معرض حديثه تطرق النعيمي للجهود التي تبذلها الإمارات في العمل على تعزيز الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار حول العالم، إلى جانب دعم القيادة الرشيدة القوي لتحقيق التقارب بين الأديان والثقافات ونبذ التعصب والتطرف والإرهاب .. وفق “العين“.

بدوره، أشاد اولفييه كاديك بالدور الذي تلعبه الإمارات في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وثمّن النائب الفرنسي الدور الحيوي للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وتعود العلاقات الإماراتية-الفرنسية إلى عقود طويلة، فهي شراكة استثنائية على أعلى مستوى، في عدة مجالات مختلفة؛ اقتصادية وتعليمية وثقافية، فضلا عن الفضاء والأمن والدفاع.

كما تلتقي الرؤية المشتركة للبلدين في مجالي مكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد لودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى الإمارات، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويقيم في الإمارات أكثر من ثلاثين ألف فرنسي، ناهيك عن العديد من المؤسسات التعليمية.